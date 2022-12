Taaskord skandaal. Twitteri kontor muudeti töötajate hotelliks

Ühel pildil on kujutatud kontoriruum, kuhu on paigutatud kaheinimesevoodi, riidekapp ja sussid.

Teise endise töötaja sõnul on Twitteri uus omanik Elon Musk ise korduvalt peakorteris ööbinud. Eelmisel kuul saatis ta kõikidele töötajatele e-kirja, milles viitas, et nad peavad edu saavutamiseks olema kõigeks valmis.

BBC teatel uurib San Francisco linna ehitusinspektsiooni osakond, kas kontoriruumide muutmisega on seadust rikutud. „Me peame veenduma, et hoonet kasutatakse eesmärgipäraselt,“ selgitas inspektsioon.

Musk ise leiab, et linn ründab ettevõtteid selle eest, et nad pakuvad väsinud töötajatele voodeid. Nüüdseks kustutatud säutsus kirjutas Musk, et ta töötab ja magab kontoris nii kaua kuniks „Twitter on parandatud“.