Euroopa ametnikud reklaamisid USA ja liitlaste vahelist naftakaubitsemise ülempiiri kehtestamist kui võimalust Venemaa sõjamasin nälga jätta. Kokkuvõttes nähti vaeva selle nimel, et tagada olukord, kus tase ei oleks sedavõrd madal, et see sunniks Kremli tootmist märkimisväärselt kärpima, sest see ohustaks maailmahindade tõusu.