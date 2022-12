Kodulaenu keskmine summa novembris langes, oodata võib aga ostupalavikku

„Sügisene kinnisvaraturg on uuel tasemel osutunud stabiilseks. Tehinguid on küll vähem kui eelmise talve tipus, aga turg toimib. Lepingute arv oli näiteks samal tasemel eelmise aasta novembriga ehk perioodiga, millele toona järgnes 3–4 kuud väldanud ostupalavik,“ kommenteeris Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter, kelle sõnul on praeguseks märgatavalt vähenenud just kinnisvarasse raha paigutada soovinud aktiivsete väikeinvestorite laenutaotlused, kuid endale uue kodu otsijad tegutsevad endiselt aktiivselt.