Suurbritannia avab rohepöördest hoolimata uue söekaevanduse

Suurbritannia kiitis eile, 7. detsembril heaks oma esimese uue süvasöekaevanduse aastakümnete jooksul, et toota kõrgelt saastavat kütust terasetootmises. See otsus on toonud kaasa kriitikat, kuna takistab kliimaeesmärkide saavutamist. Eeldatavasti luuakse kaevandusega umbes 500 töökohta.