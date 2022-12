Hagen Bikes müüs novembris 7 kastiratast

„November osutus müügitulult ootuspäraseks ning üle kahe korra kasvu teha võrreldes eelmise aastaga on hea tulemus. Veel enam oli november pöördelise tähtsusega, kuna saime osalise ettemaksu 43 540 eurosele tellimusele rattajagamisplatvormilt Donkey Republic. Selle raames tarnime tuleva aasta esimestel kuudel ühte Saksa linna elektrilisi ja mitteelektrilisi kastirattaid,“ sõnas rattafirma asutaja Kaspar Peek börsiteates.

Ettevõtte juht lisas, et projekti raames on nad koostöös välja töötanud variatsiooni nende rattast, mis on mõeldud karmimasse kasutuskeskkonda.