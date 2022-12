14 Eesti ettevõtet on Balti riikide 50 suurima ettevõtte hulgas

„Tänu energiahindade tõusule on energiasektori ettevõtted tugevdanud oma positsiooni Coface'i viimases edetabelis, samuti need ettevõtted, kes on investeerinud kasvu. On julgustav, et vaatamata majandusprobleemidele oli eelmisel aastal rohkem ettevõtteid kasumlikud,“ ütleb Sventickas.

Kolm suurima kasumiga Eesti ettevõtet 2021. aastal on Eesti Energia AS (111,5 miljonit eurot), Graanul Invest AS (86,6 miljonit eurot) ja Enefit Power AS (82,9 miljonit eurot). Neist Eesti Energia AS oli ainuke Eesti ettevõte Baltikumis, kes teenis kasumit üle 100 miljoni euro. Ülejäänud viis tulid kõik Leedust. Need on Thermo Fisher Scientific Baltics UAB (618 mln), Vilniaus Prekyba UAB (232 mln), Ignitis Grupe AB (154 mln), Maxima Grupe UAB (135 mln) ja ME Investicija UAB (133 mln).