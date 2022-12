Aastatetagune otsus maksab kätte: parkla maha müünud bussijaam kurdab, et bussidel pole kuskil seista

Bussijaama omanik, ärimees Hugo Osulale kuuluv T Grupp, tahab, et linnavalitsus või rahandusministeerium aitaksid olukorda lahendada. Riigihalduse minister Riina Solman ütles Ärigeeniusele, et T Grupp on esitanud rahandusministeeriumile palve algatada riiklik eriplaneering, mis määraks ära bussijaama planeeringu asukoha ja ala koos parkimisvõimalusega.