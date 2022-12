71% vastanuist ennustas, et aktsiaturud järgmisel aastal tõusevad, ning 19%, et langevad. Ülejäänud jäid ennustustes neutraalseks. Tõusjate ennustustes oli keskmiseks tootluseks märgitud 10%.

Optimismi pakub asjaolu, et USAs on tekkinud lootuskiir, et inflatsiooni tipp on nüüdseks möödas ning peagi hakkab föderaalreserv oma karmi tooni muutma. Peamiste muredena toodi välja seda, et hoolimata hinnatõusu tipu möödumisest jääb inflatsioon siiski kõrgeks ning et võib koita sügav majanduslangus.