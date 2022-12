KUULA SAADET | Tööelu: Eestis ehitatud pakirobotid on viinud kohale juba üle 2 miljoni väikepaki

Kas teadsite, et praeguseks on Starship Technologies ehitanud valmis ja pannud vurama enam kui 1000 robotit ja plaanis on lähema viie aastaga kasvatada robotitepark enam kui 60 000 kullerini? Lisateadmiseks: ühe roboti ehitamine maksab umbes sama palju kui keskmine sülearvuti, ühes päevas tehakse umbes 10 000 sõitu, 90 000 korda ületatakse ristmikke ja üle maailma ollakse kättesaadav enam kui miljonile kliendile.

„Oleme erilised selles osas, et Eestis loodud ettevõte, mille turuks on hetkel USA, Suurbritannia ja Saksamaa, ehitab oma robotid kõik Eestis, siin on ka nende testimiskeskus, siit juhitakse kõiki roboteid ja siin tehakse neile hooldust. Meie juures töötavad nii tippinsenerid, kes füüsiliselt on roboti projekteerinud, jupid joonestanud ja masina kokku pannud. Meil töötavad programmeerijad, kes on andnud robotitele oskused linnamaastikul hakkama saada, ja meil töötab terve suur hulk inimesi, kelle ülesandeks on 24 tundi erinevas ajavööndis roboteid juhtida,“ räägib firma personalijuht Maris Kadakas.

Robotite juhtimine tähendab aga seda, et jälgitakse 1000 roboti olekut ja kui vaja, siis sekkutakse manuaalselt. Näiteks kui robotil on tekkinud segadus oma keskkonna osas – on sinna midagi ootamatut paigutatud või midagi varasemaga võrreldes muudetud. Starship Technologies pakub väljakutsuvat tööd nii tipp-programmeerijale, kogemusega insenerile kui ka eelneva ettevalmistuseta inimesele, kes aga soovib oma suunda tööelus muuta. Lisaks sellele on võimalik robotijuhina töötada ka muude tegevuste kõrvalt või taskuraha teenimiseks. Võimalusi end rahvusvahelises ettevõttes rakendada on palju.

