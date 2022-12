Veho müüb Silwi Autoehituse

„Silwi Autoehitus on olnud Vehole aastate jooksul oluliseks koostööpartneriks nii edukatel riigihangetel, kui ka spetsiifiliste äri- ja eratarbijate soovide täitmisel. Mercedes-Benz ja Silwi on seeläbi kujunenud nii politsei, kui kiirabi asutuste jaoks kvaliteedi- ja töökindluse märkideks,“ lausus Veho AS-i tegevjuht Keijo Kaasik.

Kaasiku sõnul Veho pikaajalisem strateegia näeb siiski ette, et ettevõte keskendub edaspidi ühele valdkonnale. „Meie fookus on Mercedes-Benz toodete müük, teenindus ning kõik sellega seonduv. Väikebusside ümberehitus eritranspordiks on aga väga spetsiifiline valdkond ning Silwi äri edasi viimiseks on meist paremaid omanikke,“ kommenteeris Kaasik, kelle arvamusel uus, ettevõtte seest kasvanud, omanik suudab tagada suuremat kasu nii Silwi kui ka Veho ärile.

Silwi Autoehituse juht Märt Tõnumaa avas tuleviku plaane: „Silwi Autoehitus on koostöös Mercedes-Benz kaubamärgi ja Vehoga olnud omas valdkonnas edukas ja tulemuslik ettevõte, nii plaanime ka jätkata. Täiendava kasvupotentsiaali näen uute spetsiifiliste toodete arendamises ning aktiivsemas töös välisturgudega. Silwi meeskonnal on selleks vajalikud teadmised ja oskused olemas.“

Veho AS sõlmis oktoobri lõpus Silwi Autoehituse AS-i 100% aktsiate ostu-müügilepingu ettevõtte senise tegevjuhi Märt Tõnumaa ning tema kaasatatud investoritega, mida nõustas AS PricewaterhouseCoopers Advisors. Tehing jõustus novembri lõpuga. Tehingu hinda osapooled avalikustada ei soovi.

Silwi Autoehituse AS on alates aastast 1996 tegutsenud sõidukite ümberehituse vallas, ehitades Mercedes-Benz tarbesõidukitest Sprinter ja Vito erisõidukeid, alates kiirabiautodest kuni luksusbussideni välja. Silwi Autoehituse AS on spetsialiseerunud tehniliselt keerukamate ning sügavamat oskusteavet nõudvatele ümberehitusprojektidele ning teostanud mitmeid suurprojekte Kaitseväele, Politsei- ja Piirivalveametile, Päästeametile, Põhja-Eesti Regionaalhaiglale, Tallinna Kiirabile. Lisaks riigihangete võitudele on ettevõte olnud heaks partneriks ka takso- ja invatranspordi sektorile.