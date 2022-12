Soome tuumaenergiaettevõtte sõnul alustab pikalt remondis olnud Olkiluoto 3 tuumareaktor kõige varem tööd 6. veebruaril, kuid ka selle ajaga kaasneb jätkuvalt ebakindlus. Et tuumajaam alustab tööd kõige varem alles veebruaris, tähendab see seda, et Eestit ähvardab elektri hinna tõus.