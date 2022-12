Twitteri koristajad vallandati vahetult enne jõule. Musk kohtles töötajaid „nagu prügi“

Üks koristaja kommenteeris BBC-le, et neile teatati, et nende töökohad asendatakse robotitega. California osariigi senaator ütles, et Musk kohtleb endisi töötajaid „nagu prügi“.

San Francisco linnaprokurör David Chiu sõnas, et uuritakse, kas Musk rikkus seadust. „Elon Musk on juba pikka aega tööseadusi rikkunud,“ kinnitas Chiu BBC-le. „Kuigi ma ei ole üllatunud, et see juhtus, tunnen neile töötajatele kaasa. Me uurime seda asja edasi.“ Twitter pole vastanud BBC kommentaaripäringule.

BBC on vestelnud nelja koristajaga, kes vallandati Twitterist esmaspäeval. Adrianna Villareal, kes töötas Twitteris koristajana neli aastat, sõnas, et on mures, kuna tal pole piisavalt raha, et oma perele jõululaud katta. „See on meie pere ja laste jaoks kurb ja masendav.“

Koristajad töötasid Twitteris eelmisel nädalal, kuni neile öeldi, et nende töökohad on ohus. Koristajate ametiühingu president Olga Miranda sõnas, et nad korraldasid esmaspäeval protestiks streigi. Tema sõnul öeldi koristajatele seejärel, et nad on koheselt koondatud. „Nad tegid seda kolm nädalat enne jõule,“ ütles ta. „Ma arvan, et meid vallandati, sest me oleme ametiühing.“

Julio Alvarado oli Twitteris koristajana töötanud kümme aastat. Töökeskkond oli tema sealse töötamise ajal sõbralik, kuid olukord muutus siis, kui oktoobris Elon Musk ettevõtte üle võttis. „Siiani töötasid inimesed muretult, kuid nüüd me kardame.“ Alvarado lisas, et Muski meeskonnaliige oli ka öelnud, et varsti on tema töö iganenud, kuna koristajaid hakkavad asendama robotid. Töökoha kaotus paneb Alvarado muretsema raha pärast. „Mul pole raha üüri maksmiseks. Samuti pole mul ravikindlustust. Ma ei tea, mida ma edasi tegema hakkan.“