Tõnu Mertsina: üha rohkem ettevõtteid kurdavad nõudluse vähenemise üle

Välisnõudlus on nõrgenemas ning ettevõtete ekspordivõimalused halvenevad. Tööstusettevõtete hinnang oma ekspordi väljavaate kohta on kiiresti halvenenud. Nõrgenev välisnõudlus annab tugevama löögi mitte ainult Eesti eksportivale sektorile, vaid majandusele laiemalt. Paljud ettevõtted ei ekspordi ise, vaid on eksportivate ettevõtete tehingupartnerid, pakkudes neile allhanget. Suurenenud on ettevõtete osakaal, kelle jaoks on nõudlus muutunud peamiseks äritegevust piiravaks teguriks. Selliste ettevõtete osakaal on tõusnud ligi 60% juurde, mis ületab pikaajalist keskmist. Ettevõtete hinnangul on nende konkurentsivõime välisturul langenud. Seda näitab ka Eestist eksporditud kaupades turuosa kiire vähenemine euroalal. Euroopa riigid toetavad oma ettevõtteid ja majapidamisi energiakriisi leevendamiseks väga erinevalt, mis samuti tekitab ebavõrdse konkurentsikeskkonna. Eestis on sellised toetused teatavasti enamiku teiste Euroopa riikidega võrreldes väga väikesed. Väikesed on need ka Soomes ja Rootsis.