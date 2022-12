Eesti ettevõtjad: ebakindlatel aegadel võivad suured Aasia turud stabiilsust pakkuda

Timbeco juht Meelis Mölder kinnitas, et ebakindlatel aegadel võivad suured Aasia turud hoopis stabiilsemad ja ennustatavamad olla. „Me ekspordime suure enamuse oma toodetest Jaapanisse ning näeme, et seal on turg palju stabiilsem. Kui sul on hea toode, siis põrutad ka turu langustest ilma raputusteta läbi,“ rääkis Mölder.

Timbeco juhi sõnul on nende peamine konkurentsieelis täisteenus ning lihtne asjaajamine. „See võib tunduda väike asi aga klientidele ja päringutele vastamise kiirus on pikas perspektiivis ülioluline. Sul võib mingi hetk olla tellimusi rohkem kui täita jõuad aga ka sel hetkel pead olema professionaalne ja kiiresti vastama. Sellele lisaks veel niisama äripartneritega suhtlemine – tulevikuplaanidest ning elust ja olust rääkimine. See kõik annab parema tunnetuse, et ka enda ettevõtte plaane seada,“ rääkis Mölder.

EASi ja Kredexi ühendasutuse rahvusvaheliste teenuste juht Liina Maria Lepik tõi välja, et Eesti eksport Aasiasse on ületanud märgilise miljardi dollari piiri, mis tähendab regiooni kindlat jõudmist meie ekspordikaardile. „Kui turismis ütleme, et Eesti on väike suuruselt, kuid suur elamustelt, siis seda kaubandussuhetesse üle kandes on Eesti küll väike, ent võib saada suureks Aasias. Oleme Välisministeeriumiga üks Team Estonia ja kontaktpunkt, mis aitab Eesti ettevõtjatel läbimurret saavutada,“ sõnas Lepik.

Konverentsil jäi ka kõlama, et kontakte ja võimalusi otsides tuleb olla aktiivne, neid sisse töötades aga kannatlik. Läbimurde saavutamiseks tuleb panustada nii digikanalites kui ka otsesuhtluses. „Alustada võib esitlustega aga need lõpuni ei veena. Äripartner tuleb lõpuks päriselt Aasiast Eestisse lennutada ja näidata, kuidas siin tootmine ja asjaajamine käib. Alles see avab päriselt hiiglasliku turu silmad, kui arenenud me oleme,“ rõhutas Estonian Marine and Manufacturing Initiative’i asutaja ja juht Argo Sildvee.