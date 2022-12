LHV hoiatab: praegu on liikvel palju pettureid

Viimasel ajal on levinud LHV nimel pettuste laine, kus üritatakse klientide kontoandmeid kätte saada. Täna said paljud kliendid pangalt sõnumi, kus hoiatatakse pettuste eest ning tuletatakse meelde, et pank ei saada kunagi linke SMS-i teel ega küsi PIN-koode. Samuti kutsub pank inimesi üles olema tähelepanelikud, millisele lehele link suunab.