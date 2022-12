Gaasiliit: aeg on tegutseda ja Eestisse gaasielektrijaam rajada

„Täna, mil me räägime võimalusest tipptundidel elektrienergia kasutamist piirata, on tagumine aeg saada paika tegevusplaan. Viimased kümmekond aastat on Eestis ühendusi ehitatud, nüüd on aeg juhitavaid tootmisvõimsusi rajama hakata,“ märkis Eesti gaasiliidu juhataja Heiko Heitur.