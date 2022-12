Kallas arestitud Vene varade kasutamisest: Venemaa peab maksma Ukrainas tekitatud purustuste eest

Nimelt leidis Lichfield oma uurimuses, et kogusummas on arestitud vaid 80-100 miljardit dollarit, ülejäänud summad on külmutatud. Täielik summade arestimine poel aga õnnestunud, sest nende asukoht pole lihtsalt teada. Samal ajal aga arutavad riikide liidrid, kuidas võiks varasemalt teadaolevaid summasid hakata kasutama Ukraina ülesehitamiseks.

Külmutamine täidab küll ühe eesmärgi - kuigi varade asukoht ei ole teada, ei saa Vene riik neid varasid kasutada. Varade kasutamise eelduseks on aga see, et teatakse, kus pangas need rahad asuvad ja kellele need kuuluvad.