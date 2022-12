Euroopa parlament kiidab Eesti ettevõtete hübriidtööd

Uuringu eesmärk on uurida digi- ja rohepöörde mõju töökohtadele ja -turule, sh jagada näiteid juhtimisalastest muudatustest. Uuringu tulemused on sisend Euroopa parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni liikmetele nii seadusloomes kui konteksti pakkumises.

Helmese töötajaid puudutava uuringu keskmes oli küsimus, kuidas tagada hübriidtöö tingimustes agiilsete arendusmeeskondade efektiivne toimimine ning mõista, milliseid praktikaid ja oskusi on selleks vaja arendada nii meeskonna kui individuaalset tulemuslikkust silmas pidades. Milttoni läbi viidud eksperiment näitas, et edukaks hübriidtööks tuleb nii ettevõtte, meeskonna kui ka üksikisiku tasandil teadlikult tegeleda oma vaimse vormi ja psühholoogilise turvatundega.

„Vaimse tervise hoidmisest on saanud kutseoskus, mis on võrdväärne erialateadmiste ja digipädevustega. Suurem osa eksperimendi käigus kogutud teadmisest ja kogemusest on rakendatavad väljaspool tarkvaraarenduse sektorit ja konkreetse riigi piire, olles hea sisend meeskonnatöö korraldamisel ja vaimse tervise oskuste arendamisel,“ leiab Helmese talendijuht Signe Lass.