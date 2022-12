Olukord on kriitiline: Eesti seakasvatajad kardavad, et järjest enam ettevõtteid hakkab uksi sulgema

Atria Farmide juhatuse liige Olle Horm ütles, et viimasel ajal uksed sulgenud seakasvatajad pole mitte kriisi märk, vaid osa suuremast kriisist. Oht, et seakasvatusega tegelevad ettevõtted peavad järjest lõpetama, on suur. „Seakasvatuses on olnud mitu kriisi viimaste aastate jooksul ja see viimane kriis, mis on nüüd tulnud, on lihtsalt viimased mahlad ettevõtetelt välja võtnud,“ selgitas ta.