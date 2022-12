Õnnetusi on liiga palju: linnad saavad õiguse elektritõuksidele piiranguid kehtestada

„Kergliikurite kasutamisel on üles kerkinud mitmeid probleeme seoses turvalisuse ja liiklejate ohutusega. Seepärast tegime ettepanekud, kuidas vähendada õnnetusi ja alkoholi mõju all juhtimist ning parandada kergliikurite parkimiskorda. On oluline, et kergliikurite kasutamine oleks turvaline ning kõigi liiklejate ohutus tagatud,“ ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Kohalikud omavalitsused saavad kehtestada piirangud

Sikkut märkis, et muudatus on ajendatud laenukergliikurite laiast kasutuselevõtust ja levikust ning kasvanud õnnetuste arvust. „Kuna valdav enamus õnnetustest on toimunud laenukergliikuritega, siis on põhjendatud, et kiiruse piiramise meetmeid fokusseeritakse just laenukergliikurite kasutajatele kui peamisele ja kõige suuremale riskigrupile,“ selgitas minister.