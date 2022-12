Eesti suurnimes osaluse ostnud firma omanik sattus taas räigesse skandaali

Tegemist on karmi süüdistusega. Nimelt on jutt seksuaalkuriteost, täpsemalt vägistamisest. Loo teeb veel räigemaks asjaolu, et väidetavalt toimus see Manhattani hoones, mis kuulus süüdi mõistetud kupeldajale Jeffrey Epsteinile.

Cheri Pierson on andnud sisse kohtuasja nii Blacki kui Epsteini varahaldusfirma vastu. Jutt on 2002. aastal toimunud juhtumist. Naine pidi algselt Blackile massaaži tegema, vahendajaks Epstein, kuid lõpuks jõudis asi vägivaldse rünnakuni. Piersonil oli vaja raha, et tütre eest hoolt kanda. Ta sai juhtunust nii füüsilise kui vaimse trauma.

Black ise on kõike eitanud. Tema esindaja ütles, et süüdistus on „täielik vale“ ning „osa skeemist härra Blackilt raha välja pressi, ähvardades tema maine hävitada.“

Samas ei ole see juhtum Blackil esimene. Teda seostati Epsteiniga juba 2021. aastal ning ta oli siis sunnitud Apollo Global Managementi tegevjuhi kohalt tagasi astuma. See oli vaid seose tõttu, kuid tema vastu on esitatud veel üks seksuaalse rünnaku süüdistus. Vene modell Guzel Ganieva süüdistab teda seksuaalses väärkohtlemises ning selles, et mees omakorda heitis talle ette valesüüdistuse tegemist.

Apollo Global Management ostis eelmisel aastal suurosaluse Graanul Investis. Loomulikult ei ole eelnevad lood kuidagi selle tehinguga seotud - Apollo on maailma üks suuremaid investeerimisfirmasid ning tehing oli Eesti majanduse ilus edulugu.