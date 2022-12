Pikalt remondilt naasnud Auvere elektrijaam sai töötada vähem kui päeva ning läks jälle katki

Eesti Energia pressiesindaja märgib, et eelmisel aastal saavutas Enefit Power jaama ehitaja vastu arbitraaživõidu, mille tulemusena maksis jaama ehitaja praagi eest ettevõttele üle 130 miljoni euro trahvi. Pärast seda alustati jaama probleemsete osade järk-järgulist uuendamist ja väljavahetamist, mis võiks pikas perspektiivis jaama töökindlust suurendada. Näiteks ühe sellistest töödest (kahe soojusvaheti uuendus) tegimegi paralleelselt sügisel toimunud Auvere aastahooldusega. Rahvusvahelise arbitraaživõidu trahvirahaga saame ka jaama uuendustööde kulusid katta ning selle töökindlust parandada.

2022. aastal on jaama avariilisus olnud seni ca 23%, mis on sarnasel tasemel nagu aasta varem (2021. a töökindlus 75,8%). Kaivu sõnul ei olda selle töökindlusega rahul ning usutakse, et jaama probleemseid komponente uuendades saab töökindlust tõsta.