Telia kolm soovitust: kuidas valmistuda lumetormiks mobiiliteenuste kasutamise vaates?

Üks peamine põhjus, miks tunnetavad inimesed pikema elektrikatkestuse korral näiteks mobiilsideteenuse kvaliteedi halvenemist, on tingitud võrgu ülekoormusest. Nimelt langeb pikema elektrikatkestuse korral rivist välja ka osa mobiilside tugijaamu ning tööle jäävad vaid need tugijaamad, mis on varustatud aku- või generaatori toitega. See loob olukorra, kus suurenenud kõne- ja andmeside koormused mõjutavad mobiiliteenuse kvaliteeti. Seetõttu on soovituslik säästa oma seadmete akut ning kasutada mobiiliteenuseid vaid siis, kui see tõesti vajalik on. Kõnede asemel saab kasutada näiteks SMS-sõnumit, mis ei koorma nii palju ka võrku. Samuti tasub tähele panna, et kui elektrikatkestuse korral on hoones sees levi nõrgem ja helistamine häiritud, tasub seda proovida väljaspool hoonet, kus levikvaliteet on parem.