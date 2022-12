„Oleme ilma elektrita juba kolmapäeva õhtust saati. Väga raske on. Kuna meil on generaator, siis ostame aga bensiini ja paneme selle kaks korda päevas tööle, et sügavkülmad ära ei sulas, saaks pesta ja maja köetud. Terve päeva sees ei jaksa hoida, sest bensiini peale läheb meeletu raha,“ räägib kohalik Saaremaa Viidu küla elanik ebanormaalsetest tingimustest. Elektrilevi on elektri taastumist saarlastele lubanud varsti nädal otsa, kuid inimesed istuvad jätkuvalt vooluta.