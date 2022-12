Lääneranda kerkib Baltikumi suurim päikesepark

Lääneranna, Põhja-Sakala ja Järva vallas paiknevate päikeseparkide väljaehitatav koguvõimsus on 100 megavatti ning aastane prognoositav toodang kuni 100 000 megavatt-tundi. Lääneranna vallas asuva projekti suurus on 70 MW, mis oleks valmimise hetkel suurim Baltikumis.

Evecon OÜ juhatuse liikme Karl Kulli sõnul on Evecon kiiresti kasvav taastuvenergia ettevõte, kellel on Baltikumis ambitsioonikas arendusportfell. „Järgneva kuue aasta jooksul ehitame nii Eestisse kui ka kogu Baltikumi peale 2,5 GW taastuvelektrijaamasid. Plaanis on ehitada nii tuult, päikest kui ka salvestust ning sellega suudame juba katta 540 000 majapidamise energiatarbimise ning pakkuda varustuskindlust ka pärast Venemaa elektrivõrgu desünkroniseerimist,“ kõneles ta.

„Meil on väga hea meel, et saame koostöös Eveconiga toetada Eesti taastuvenergeetika ambitsioone, tuues turule uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi ja energiasalvestust. Eesti praegune stabiilne energeetikat toetav seadusandlus, riiklikud taastuvenergia toetusmehhanismid ja üleüldine Eesti tugev ettevõtlusvaim mängisid olulist rolli meie otsusel investeerida Eveconi platvormi,“ lisas Mirova energiasiirde infrastruktuuri meeskonna investeeringute direktor Olena Reznik.

Evecon on Saaremaa ettevõtjate Marek Mägi ja Aivar Mäemetsa asutatud ettevõte, mis sisenes 2020. aastal energeetika valdkonda. Selle ajaga on valmis ehitanud erinevaid päikeseparke koguvõimsusega 40 MW ning antud tehingu tulemusena kasvab portfell 140 MW-ni. Alates 2022 sügisest on Eveconil erinevates omavalitsustes üle Eesti arendamisel suurusjärgus 1100 MW aktiivseid päikesepargi ning 700 MW tuuleparkide projekte, mis on plaanitud käivitada aastatel 2025-2026.