Lumetorm ei heiduta. Toidukullerid töötavad ka täna, nõudlus on tavapärasest suurem

Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakase sõnul on tellimuste arv täna märgatavalt tõusnud. „Toidu kohaletoimetamise aeg võib ilmastikutingimuste tõttu olla tavapärasest pikem, seega palume varuda kannatust. Suure nõudluse tõttu võivad olla ka teatud piirkondades rakendatud ka lisatasud,“ lisas ta. Ettevõtte pressiesindaja Liisi Maria Muuli sõnas, et nii kullerid kui juhid saavad valida, millal nad töötavad. Sõidujagamisteenuse tellimuste arv on Muuli sõnul olnud samuti täna kõrge, mistõttu võivad ooteajad olla tavapärasest pikemad.

„Kullerpartnerite ohutus on meie prioriteet ja kullerid peavad saama turvaliselt toitu ja kaupu klientideni toimetada. Kui ilmastikuolud halvenevad sedavõrd, et kulleritel on kohaleveo teostamine võimatu või lausa ohtlik, siis piirame vajadusel ajutiselt teenust kuni ilmastikuolud paranevad,“ märkis Ristal lisas, et erandjuhtudel on nad seda ka teinud. „Kindlasti jälgime toimuvat kogu päeva vältel ja tegutseme vastavalt.“ Ristal lisas, et kui tellimus peaks hilinema, teavitavad nad kliente. Sarnaselt Boltile on ka Wolti kulleritel õigus otsustada, millal ja kui palju nad töötavad ning milliseid tellimusi võtavad vastu.