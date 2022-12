FOTOD | 52 eurot Viimsist kesklinna. Karm lumetorm tõstab taksohinnad kõrgustesse

Lumetorm ja tööpäeva lõpp on ehk kaks kõige karmimat kooslust, mida üks taksosõitja sooviks. Näiteks soovis Delfi lugeja saada Viimsist Tallinna kesklinna. Kuivõrd olid kõik tavataksod juba hõivatud, pakkus Bolti äpp üksnes Premium varianti. Sõidu eest tuleks tal praegu tasuda 52,4 eurot (promokoodiga 51,4 eurot).

Kesklinnast ehk Viru Keskusest Mustamäele sõitmise eest tuleks praegu maksta 14,4 kuni 35,3 eurot. Kõik sõltub sellest, kas odavamate taksode juhid on juba hõivatud või mitte.

Viru Keskusest Balti jaama saamiseks tuleb praegu asuda 7,7 kuni 16,2 eurot. Samuti sõltuvalt sellest, kas odavam takso on saadaval või on ainus variant sõita Premium taksoga, mis on märgatavalt kallim.