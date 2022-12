Alexela laadijate arv kahekordistub uuel aastal. Maanteedele tuuakse ka superlaadijad

AS Alexela juhatuse liikme ja elektromobiilsuse valdkonna juhi Alan Vahti sõnul on laadimisvõrgustiku laiendamine vajalik, et toetada keskkonnasõbraliku liiklemise kasvu. „Oleme sel aastal osalenud elektrilaadijatega erinevatel väliüritustel, kus on olnud võimalik teha proovisõite elektriautodega. Kui veel kolm aastat tagasi õnnestus korraldajal üritustele saada kokku ca 10 erinevat elektriautot, sest nii vähe neid Eestis müügil oligi, siis täna oleme olukorras, kus väliüritustel osalevate elektriauto mudelite arv on neli korda suurem. Kasvava nõudlusega peab ka laadimisvõrgustik metsiku kiirusega arenema ja mul on hea meel, et oleme saanud elektromobiilsuse jätkusuutlikkust oma panusega toetada,“ rääkis Vaht.