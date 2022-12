FTX-i asutaja peeti Bahama saarestikus kinni ja pisteti pokri

30-aastane Bankman-Fried on Nassaus asuvas Cable Beachi politseijaoskonnas kinni peetud, teatas seal töötav ametnik, vahendab Bloomberg. FTX skandaali algusest on möödas rohkem kui kuu aega, aga kuni eilseni nautis Sam Bankman-Fried vabadust hoolimata sellest, et tema juhtimise all läks kaduma mitme miljarid väärtuses klientide vara. Bankman-Fried on vahi all kuni väljaandmisprotsessi läbiviimiseni, teatas saareriigi peaprokurör Ryan Pinder eile tehtud avalduses.