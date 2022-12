Langeb nagu lumi. Kütusefirmad alandasid kütuse hinda üheksa kuu madalaimale tasemele

„Maailmaturuhinnad on olnud languses novembrikuu algusest. Langust on peamiselt vedanud tarbimise nõudluse langus, mis on tulenenud jätkuvalt kestvast koroonaviirusega tingitud piirangutest Hiinas ja kõrgest inflatsioonist,“ selgitas Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.