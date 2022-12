Venemaa eelarve ülejääk tegi järsu hüppe. Kasvu taga on väga selge põhjus

Surve riigi rahakotile on kasvanud alates ajast, mil valitsus on olnud sunnitud tegelema langeva majandusega ning kasutama rohkem ressursse sõjaväe vajaduste täitmiseks Ukraina sõjas.

Riigi rahandusministeeriumi sõnul oodati eelarve puudujäägiks 0,9% SKP-st, kuid nüüd on see näitaja ootus kasvanud 2%-ni, sest käibed on langemas ning kulutused sõja toetamiseks on kasvamas.