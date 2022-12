Swedbanki ökonomist: riiklikud energiatoetused töötavad Euroopa Keskpanga plaanidele vastu

EKP peaks tõstma intressimäärasid sel nädalal 0,5 protsendipunkti ning jõudma hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga kahe protsendini. See on ka investorite konsensuslik ootus. Samuti tähendab see intressimäärade tõstmise aeglustamist. Kuigi kolmas kvartal näitas euroalal veel mõõdukat majanduskasvu ja tööturg oli tugev, on väljavaade halvenemas. Swedbanki hinnangul ootab lähikvartalitel euroala ees majanduslangus.

Esimest korda ligi pooleteise aasta jooksul näitas euroala hinnakasv novembris kerget taandumist. Seda, kas euroala inflatsioon on oma tipu läbinud, on veel vara öelda, kuid vähemalt ei tohiks see kaugel olla. Võrdluseks, Eestis on hinnakasv allapoole liikunud alates septembrist. Samas on inflatsiooni aeglustumise põhjuseks, Mertsina sõnul nii euroalal tervikuna kui Eestis, energiahindade tõusu rahunemine.

Valitsuste toetused töötavad inflatsiooni langusele vastu

Inflatsioon ja hinnad langevad siis, kui langeb tarbimine ja nõudlus. Nõudluse vähendamisele töötavad aga vastu Euroopa valitsuste poolt energiakriisi mõjude leevendamiseks majapidamistele ja ettevõtetele suunatud suured toetused. Mõttekoja Bruegel andmetel on Euroopa riigid alates möödunud aasta septembrist kuni selle aasta novembrini selliseid toetusi lubanud 706 miljardit euro eest, sealhulgas Euroopa Liidus 600 miljardi ja ainuüksi Saksamaal 264 miljardi eest.

Riikide lõikes on toetuste suurused majanduse mahtu arvestades väga erinevad ja see võib tugevasti mõjutada konkurentsikeskkonda. Kui näiteks Eestis on selliste toetuste maht 1% SKP-st, siis Saksamaal 7,4%, Leedus 6,6%, Lätis 3,2%. Küll on aga näiteks Soomes ja Rootsis ning veel mõnes üksikus Euroopa riigis selliste toetuste suhteline suurus Eesti omast väiksem.

Kas keskpangad võivad rahapoliitika karmistamisega üle pingutada?