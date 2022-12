TARK INVESTOR | Miljonineiu oma teekonnast esimese miljonini: palgatööga sinna naljalt ei jõua

Miljonineiu teekond on alles alguses ja tänaseks on ta investeerinud kolm aastat, kuid plaan on tal kindel. „Nagu ma olen oma jälgijatega Instagramis jaganud, siis ainult palgatööga võtaks see väga väga kaua aega, kuid ma tahan selleni jõuda oluliselt varem.“ Ta ei salga, et palgatööl on tähtis roll, eriti investorikarjääri esimestel aastatel, kuna kusagilt peab ju raha tulema, mida investeerida. Täna tegutseb ta selle nimel, et ettevõte millega Miljonineiu projekt on seotud, hakkaks tooma lisasissetulekut. See looks võimaluse suurendada säästumäära läbi mille saaks rohkem investeerida.