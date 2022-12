Töötukassa kinnitas järgmise aasta eelarve. Ees ootavad olulised valikud

Töötukassa kulud kindlustushüvitistele, toetustele ja tööturuteenustele on prognoosi kohaselt uuel aastal 793,4 miljonit eurot. Võrreldes käesoleva aastaga kasvavad tuleval aastal kulud ennekõike töövõimetoetusele. Tööd otsivate ja töötavate inimeste oskuste arendamisele ja koolitamisele on töötukassa tuleva aasta eelarves planeeritud 42,5 miljonit eurot.

Eesti Töötukassa nõukogu esimees tervise- ja tööminister Peep Peterson sõnas töötukassa tuleva aasta eelarvele ja aastaplaanile viidates, et nõukogu ootavad ees strateegilised otsused: „Olukorras, kus Euroopa Liidu vahendid tööturu teenuste osutamiseks on lõppemas, tuleb järgmisel aastal langetada olulisi valikuid, et tagada piisav abi toetus nii töötutele kui töötavatele inimestele. Oluline on tagada meie inimestele kindlustunne muutuvas tööturu olukorras.“