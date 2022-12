Kas mõtteviis „Mul ei ole suva“ loob parema homse?

Solaride on millegi nullist tegemine kõikide kahtluste kiuste

Solaride sündis 2020. aastal kahe Tartu ülikooli tudengi initsiatiivist ehitada valmis Baltikumi esimene päikeseauto. Nüüdseks on sellest välja kasvanud interdistsiplinaarne haridus- ja koostööprojekt, mille põhifookuses on arendada tulevikutalente ning populariseerida tehnoloogiaharidust.

„Siin tegutsemine on mulle kindlasti õpetanud seda, kui oluline on mitte takerduda vanadesse kogemustesse. Kui oluline on katsetamine, valmisolek teha midagi teisiti,“ tõdeb Kristel. Kui minna ajas tagasi, siis Solaride sai alguse ühest ägedast ideest ja rühmast entusiastidest. Koroonakriisi keskmes kogeti mitmeid tagasilööke: raha ei antud, päikeseauto ehitamises mingit suurt mõtet ei nähtud. Kogu aeg oli mingi „aga“ või „ei saa“.

„Minus on teatud sportlik viha. Tahan omamoodi tõestada, et tegelikult saab küll. Ja me oleme väga hästi saanud,“ tunnistab Kristel.

Koos oma väikese tiimiga, partnerite ja ideesse uskujatega hakati tegemagi teistmoodi. Kõigepealt loodi bränd ja oma ideest hakati aktiivselt rääkima. Sõnum oli aga endiselt stiilis „me hakkame nüüd tegema“. See tõi ka palju kriitikat: „Mis mõttes? Endal pole veel midagi. Räägime siis, kui teil on midagi ette näidata.“ Ent eristuvate tegevuste tegemine ja õigete inimeste kaasamine on aidanud ehitada üles ettevõtmise vundamenti.

Juhtmõte „Mul ei ole suva“ ilmus ühist identiteeti peegeldava sõnumina pusadele. Ühtlasi hakati murdma teatud müüte: näiteks inseneerias ja teaduses on siiski veel levinud mõte, et lahendusest räägitakse siis, kui see on valmis või et insener on tõsine.

„Meid kannustab aga see, et me tuleme välja ja räägime. Meid iseloomustab mõtteviis, et ükskõik, kui hull on olukord, me leiame lahendused.“

Kristel tunneb siiani, et teda ennast on paelunud ettevõtmisse panustama ümbritsevad inimesed, toetajad, mentorid. Nemad annava ka uue loomiseks inspiratsiooni.