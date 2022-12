USA föderaalsed prokurörid on öelnud, et nad soovivad esitada rahapesu süüdistuse Binace'le ja tema juhtkonnale. See oleks järg aastapikkusele uurimisele, mida USA on Binance'i suhtes läbi viinud. Kui sellised süüdistused saavat tõeks, võib see tuua täiendavaid negatiivseid liikumisi niigi räsitud krüptosektorile.