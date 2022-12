ÜLEVAADE | Millised ministeeriumid peavad jõulupidu ja mis on eelarve

Mitmed ministeeriumid ei pea jõulupidu. Näiteks siseministeerium pole kommunikatsiooniosakonna juhataja Kaja Sepa sõnul kunagi pidanud jõulupidu. Keskkonnaministeerium ei pea samuti jõulupidu. Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe lausus, et ministeeriumis pole jõulupeo korraldamisetraditsiooni töötajatele. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andra Nõlvak tõdes, et ministeeriumi ruumides toimub oma töötajatele suunatud traditsiooniline pidulik jõuluaktus, kuid eraldi jõulupidu ei korraldata.

Pidu toimub osalustasuga

Siiski on ministeeriume, kus peetakse sel aastal jõulupidu. Näiteks välisministeerium ei pidanud eelmisel aastal jõulupidu pandeemia tõttu, kuid sel aastal pidu toimub. „Peo eelarve on hinnanguliselt 11 000 eurot, lõplik maksumus sõltub osalejate arvust. Igal jõulupeo külalisel tuleb tasuda osalustasu 10 eurot,“ sõnas välisministeeriumi meedianõunik Sarah Adamson.

Rahandusministeerium ei pidanud samuti eelmine aasta jõulupidu pandeemia tõttu. Sel aastal on jõulupidu plaanis. „Kulud selguvad peo järgselt, sest täpne osalejate arv ei ole veel teada. Arvestame suurusjärgus 20 000 euroga, mis on arvestuslikult 57 eurot töötaja kohta,“ märkis rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Elina Kink. Ta lisas, omaosalustasu on jõulupeol 15 eurot.

Viimasel kahel aastal pole haridus- ja teadusministeerium korraldanud jõulupidu, sel aastal on see aga plaanis. Ministeeriumi kommunikatsioonijuhi Mari Annuse sõnul on peo maksumus orienteeruvalt 35 000. Osalustasu suuruseks on 10 eurot.

Maaeluministeeriumi avalike suhete nõunik Kaspar Adamson tõi välja, et töötajatele korraldati sel aastal tänuüritus, mille kogumaksumus oli neljandiku võrra väiksem algselt planeeritust. „Eelmisel aastal me koroona viiruse tõttu jõulupidu ei korraldanud,“ sõnas ta ja ja lisas, et seetõttu ei saa kokkuhoida võrrelda eelmise aastaga.