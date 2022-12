Eesti idufirma osteti üheskoos Saksamaa logistikaettevõttega pea kahe miljardi euro eest

Transporeon on logistikalahendusi arendav ettevõte, mis pakkus oma platvormi lastisaatjatele, ekspediitoritele, vedajatele ja jaemüüjatele kaubaveo liikumiseks, haldamiseks ja jälgimiseks. Nüüd on selgeks saanud, et USA ettevõte Trimble (tarkvara, riistvara ja teenuste tehnoloogiaettevõte), on viinud lõpuni ostutehingu summas 1,88 miljardit eurot. Koos sellega osteti ka Eesti ettevõte Sixfold.