Rakvere ja Talleggi lihatööstuste omanikfirma HKScan müüakse 90 miljoni euro eest

HKScan on sõlminud lepingu, millega müüakse oma Baltimaade tütarettevõtete AS HKScan Estonia, AS HKScan Latvia ja UAB HKScan Lietuva aktsiad Eesti AS-ile Maag Grupp. Võlavaba ostuhind on 90 miljonit eurot, millest 20 miljonit eurot oleneb tehingu objektiks oleva eraldi määratletud lihaäri ja Maag Grupi Baltimaade lihaäri koostoimest järgmistel aastatel. 70 miljoni euro suurusest fikseeritud ostuhinnast tasutakse 55 miljonit eurot tehingu lõpetamisel ja ülejäänud osa järgmise kolme aasta jooksul.