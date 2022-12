Eesti rattalukuidu suurimaks turuks saab Uus-Meremaa

Hiljuti külastas Bikeepi tegevjuht Kristjan Lind Aucklandis koos Uus-Meremaa transpordiminister Michel Woodiga üritust „Big Switch“, mis sümboliseeris ümberlülitust autokeskselt planeerimiselt inimesesõbralikuks. Just sealsel üritusel teatas kohalik energiafirma Mercury Energy, et toetavad 1000 järgneva Bikeepi parkimiskoha avamist erinevates Uus-Meremaa linnades.

„Christchurchis, kus meil on 10st jaamast koosnev 100-kohaline võrgustik, uuriti meie parklate ühiskondlikku mõju. Maineka konsultatsioonifirma Sense Makers uuring näitas, et linna juba paigaldatud Bikeep lahenduste ühiskondlik mõju 30 aastase perioodi peale on minimaalselt 20 miljonit eurot. Kuna tegemist on väga hinnatud konsultatsiooniäriga, siis on kohalikel linnadel julgus Bikeep lahendusele panustada,“ avaldas Lind, kelle sõnul on see alles nende teekonna algus Uus-Meremaal. „Meil on plaanis lähiajal oma parkimiskohtade arv kolmekordistada. Näeme, et üha enamatest linnadest avaldatakse soovi meie parklad kasutusele võtta. Plaanime kogu Uus-Meremaa turu vallutada.“



Linnu sõnul näitavad viimaste kuude arengud selgelt, et üha enam suurlinnu maailmas hakkab võtma suunda rohelisema transpordi poole ja jalgratastel on selles väga suur roll. Jalgrattad on üks väheseid transpordi liike, mille kasutamisel on keskonnale positiivne mõju, arvestades eelseisvat väljakutset kliimaeesmärkide osas ei ole linnatranspordi vallas paremat investeeringut kui rattakasutuse võimaldamine.

Rahvusvaheliselt pole Bikeepi kunagi varem nii suur edu saatnud. Paljuski on selle taga trendide muutus - suurlinnades müüakse elektrirattaid oluliselt rohkem kui elektriautosid ja aastaks 2030. ennustatakse, et iga auto kohta müüakse 10 mikromobiilsuse sõidukit (tõukeratas, jalgratas, elektriratas).

Bikeep tegutseb lisaks Uus-Meremaale ka USAs, Kanadas, Austraalias, Poolas, UKs ja Eestis. '

Bikeep on vabalt kaubeldav Funderbeami platvormil. Ettevõte turuväärtuseks on umbes 5,71 miljonit eurot ning ühe osaku hinnaks on hetkel 0,39 eurosenti.