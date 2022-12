Toidutööstuse suurtehing. Eesti toidulaud koondub peagi ühe tegija kätte

Lihatööstuste koondumine annab Erik Haavamäe hinnangul parema võimaluse riigi isevarustatuse ja toidujulgeoleku tagamiseks, mis Eestis on viimastel aastatel olnud langustrendis. „Ukraina sõjast tingitud ebakindlad majandusolud on tõstnud teravalt fookusesse toidujulgeoleku tähtsuse. Eesti lihatoodangu osakaal on viimase kümne aasta jooksul püsinud samal tasemel, samas kui Läti ja Leedu on oma mahte kasvatanud 16–18%. Eesti lihatoodangu osakaal Baltimaades on vaid 18% ning eriti madal on see linnulihas, mis on kõigest 13%,“ selgitas Erik Haavamäe.