Ummikseis kestab. Euroopa Liit ei jõudnud taas gaasi hinnalaes kokkuleppele

Euroopa Liidu energiavolinik Kadri Simson sõnas eile Bloombergile , et arutelud võivad olla senini kõige keerulisemad. „Näen suurt tahet leida energiaministrite vahel kokkulepet ja mitte jätta otsustamist kellegi teise hooleks,“ sõnas ta. „Kuid loomulikult on kõigil ministritel oma piirid ning ootused on erinevad.“

Siiski tõdes Eesi majandus- ja taristuminister Riina Sikkut „Aktuaalsele kaamerale“, et väga paljudes aspektides liiguti kokkuleppele ikkagi lähemale. „See erimeelsus minu arvates on eesmärgis: kas me tahame maha võtta kõrgeid hinnatippe ehk sekkume turgu ainult hinnašokkide vältimiseks või me räägime läbi mingit reguleeritud hinda. Nii kaua, kuni eesmärk on erinev, on väga keeruline mehhanismis kokku leppida,“ lausus Sikkut.