KUULA SAADET | Ärilainel: ettevõtted ja petuskeemid – kuidas vältida pettuse ohvriks langemist

Eriti suure hoo said erinevad pettused sisse koroonapandeemia ajal, kui massiline kaugtöö tegemine tähendas ka mõnevõrra vähem turvatud töökohti. Koroonapandeemia on küll raugenud, kuid petturid pole kuhugi kadunud.

Luminori pettuste tõkestamise eksperdi Veiko Kiige sõnul ei ole kelmide tegevus ettevõtete suunal kuidagi vähenenud. „Eristub vaid see, et kahjud, mida petturid ettevõtetele tekitavad, on üldjuhul suuremad kui eraisikute vastaste skeemide puhul. Kuigi pettused leiavad aset ka nii-öelda reaalmaailmas, siis enamik kelmusi on kolinud ikkagi internetti,“ rääkis Kiik. Ta soovitas alati järgida lihtsat reeglit – kontrollida enne raha maksmist, kas kõik on korras ja makse läheb õigesse kohta. „Hiljem on oma raha tagasi saamine pahatihti väga keeruline, kui mitte võimatu.“