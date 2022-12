Kriisi ajal hindu tõstnud maailma suurim rõivaste jaemüüja kasum kasvas mitusada miljonit

Maailma suurima rõivaste jaemüüja poe- ja veebimüük kasvas 19% võrreldes aastataguse ajaga, ületades analüütikute ootuseid. Kevadest alates on ettevõte tõstnud hindu 5% või rohkem, et kompenseerida kulude kasvu. Inditex'i puhaskasum ulatus veebruarist oktoobrini 3,1 miljardi euroni, kasvades 24% võrreldes aastataguse 2,5 miljardi euroga. Moegigant teatas, et novembri algusest kuni 8. detsembrini kasvas müük 12% võrreldes aastataguse ajaga. Ja oli positiivne kõigis geograafilistes piirkondades.

Müük kasvas kolmandas kvartalis 11%, mis on aeglasem tempo kui varasematel kuudel, peegeldades nõrgenevat tarbijakeskkonda. Ettevõtte teise kvartali müük kasvas 16% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Inditex on tuntud oma võime poolest pakkuda tarbijatele kiiresti uusimaid disainilahendusi ehk kiirmoodi tänu oma partneritele, kuid viimasel ajal on ettevõte hakanud pakkunud rohkem kõrgmoodi Zara brändi alt. Allikate ja analüütikute sõnul on selline lähenemine võimaldanud müüa kõrgema hinnaga rõivaid ja meelitada ostjaid turu luksussegmendist, vahendas Reuters.

Aasta algusest on Inditex langenud 13,6%, kuid viimasel poolel aastal on ettevõte taastunud ja hetkel on kuue kuu tõusuks kujunenud 11,9%. Hetkel kaupleb ettevõte 24,8 euro ümber.