Teise pensionisamba fonde vahetatakse senisest aktiivsemalt

Swedbanki investeerimise ja pensioni valdkonnajuhi Kaire Peiki sõnul läks väga hästi Swedbanki populaarseimal ja Eesti kõige suurema investorite arvuga II samba indeksfondil, mis on ennekõike mõeldud 1990-99 sündinutele. See oli Swedbanki pensioni toojate eelistatuim valik. Eestis on teise sambasse kogujaid üle 500 000 ja pea pooled neist investeerivad oma raha just Swedbanki pensionifondides.

Enim on tulemas jaanuari alguses Swedbanki kogumispensioni fondidesse kliente juurde LHV-st, SEB-st ja Luminorist. Esitati ka pensioni investeerimiskontodega seotud avaldusi, kuid need moodustasid esitatud vahetusavaldustest kõige väiksema osa.

Teise samba pensionifondi saab vahetada kolm korda aastas ning muudatused toimuvad vastavalt jaanuari, mai ja septembri alguses. Kui igal perioodil on inimesi, kes soovivad teisest sambast lahkuda, siis pensionisüsteemis jätkajad on jätkuvalt aktiivsed vahetajad. Seda kinnitab fakt, et vaatamata vähematele inimestele teises pensionisambas, kasvas seekord võrreldes eelneva perioodiga erinevate fondivalitsejate fondide vahel vahetavate inimeste arv. Samuti on alates mai kuust tavapärasest rohkem neid inimesi, kes vahetavad oma senise Swedbanki II samba fondi vanusega sobivama, sünnikümnendiga sobiva elutsüklifondi vastu.

„Pensionifondi vahetades on võimalik uude fondi suunata nii uued sissemaksed, kui olemasolevad varad või suunata ümber üksnes uued sissemaksed,“ selgitas Peik ja tõi näiteks, et kui noor inimene on mingil põhjusel siiani kogunud konservatiivses fondis, oleks mõistlik tõsta ka olemasolevad osakud suurema aktsiaosalusega fondi, et pikaajaliselt anda võimalus pensionivara suuremale kasvule. Kui aga pensioniiga hakkab lähenema, tasub mõelda riskide vähendamisele ja kaaluda konservatiivsemaid fonde. Samas võib valida ka vanusele sobiva elutsüklifondi, kus risk pensioniea lähenedes hakkab vähenema ning puudub vajadus ise fondi vahetada.