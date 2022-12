Tasub paagid täis panna? Nafta hinnad võivad uuel aastal rallima hakata

Kui nii juhtub, võib see pöörata ümber nafta hinna senise langustrendi, mis on Brenti naftabarreli hinna toonud 81 dollari juurde. Tasapisi võib seda ka juba näha, kui viimastel päevadel on nafta hind asunud tugevalt üles rühkima. Võrreldes üleeilsega turu põhjaga on Brenti barreli hind tõusnud umbes 6%, kui esmaspäeval kauples must kuld korraks ka alla 76 dollari piiri. Meenutuseks, veel suvel maksis barrel naftat üle 120 dollari.