Börsid on äraootaval seisukohal. Turg ootab USA intressitõstet

Link Securities kirjutas, et „me ei usu, et eilsed USA tarbijahinnaindeksi näitajad on piisavalt olulised, et Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) liikmed muudaksid täna oma üldist seisukohta USA inflatsioonist ja USA majandusest ning seega ka oma rahapoliitilistest meetmetest.“

Bankinteri analüütikud kommenteerisid oma igapäevases tururaportis, et stsenaarium, mida investorid näevad, on see, et lõppmäär on 5% ehk järgmised tõstmised on +25 baaspunkti (0,25%) ja et 2023. aasta viimases kvartalis võib toimuda juba esimene intressimäära alandamine. „Vaatame, kas see stsenaarium muutub pärast Powelli kõnet,“ märkisid analüütikud.