Wendre voodi- ja tekstiilitehase asemele kavandatakse elamukvartalit

Pärnu linnal on soov muuta endise Linavabriku/Wendre vabrikupoe krunt elurajooniks, kus oleks ka äritegevust. Kuna tegemist on väga atraktiivse alaga, mis jääb Pärnu jõe ja uue silla lähedale, korraldas Trading House Property rahvusvahelise kutsutud osalejatega arhitektuurivõistluse. Võistluse eesmärgiks oli leida praegusele tööstuskvartali alale parim funktsionaalne ja linnaehituslik visioon, mille väljaehitamise perspektiiv on ligi 20 aastat.



Praeguse kauplusehoone taha on planeeritud ümara põhiplaaniga tornelamu, mille kõrval on suurem sisehooviga ristkülikukujuline hoone. Nende taha, aedlinnaku poole jääva praeguse tootmistsehhi asemele on kavandatud erineva suurusega elamud, mille keskel on avalik roheala.