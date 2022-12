Kes on Maag Grupp ja kolm musketäri selle taga, kellest eestlaste toidulaua kvaliteet sõltuma hakkab?

„Kui see tehing peaks läbi minema, siis tekib äärmiselt suur turujõud terves Baltikumis. See võib viia selleni, et tarbijate valikud jäävad kesisemaks. Üks suur tootja hakkab määrama hindu lettidel,“ hoiatab Nõo lihatööstuse tegevjuht Simmo Kruustük, aga lisab, et eks konkurentsiamet peab oma tööd nüüd hoolega tegema. Nad aktsepteerivad iga otsust, mis sealt tuleb.