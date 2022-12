Eile teatas Maag Grupp AS, et on sõlminud lepingu, millega ostetakse Rakvere ja Talleggi lihatööstuste omanikfirma AS HKScan Estonia ja lisaks AS HKScan Latvia ja UAB HKScan Lietuva. Maag Grupi esindajad rõhutavad, et tehingu strateegiliseks eesmärgiks on eelkõige Balti, Soome ning tulevikus ka Poola turul läbi löömine.